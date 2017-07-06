Фото: kamenrai.ru

Пятилетний ребенок проник на территорию воинской части в Камне-на-Оби и спрятался в машине — инцидент произошел 5 июля, сообщает официальный сайт администрации Каменского района.

Данные о пропаже мальчика поступили в 10:00. Сразу же по тревоге был поднят весь личный состав местного отдела полиции. Также к поисках подключились обычные граждане.

Найти малыша удалось в 13:57.

"Мальчика обнаружил военнослужащий в/ч недалеко от поселка Караси и сообщил в полицию. Он проник через колючую проволоку на территорию части и спрятался в машине", — уточняют в администрации.



