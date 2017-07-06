Розыгрыш призов "МедиаКуш" от Медиагруппы «FM-Продакш» продолжается

Фото: Татьяна Алдабаева

Очередной розыгрыш призов "МедиаКуш" от Медиагруппы "FM-Продакш" состоялся 6 июля. Было разыграно три очередных приза от радиостанций "Радио Дача", "Наше Радио" и "Юмор FM".

Победителем от самой душевной радиостанции "Радио Дача" стала компания под номером 56 — Торгово-производственная компания ООО "Прямой Угол". Ее сотрудники смогут посетить самый большой крытый аквапарк в России — "Аквамир" в городе Новосибирске. Следующим обладателем приза от радиостанции "Наше Радио" стала компания под счастливым номером 5 – группа компаний "АвтоОпт", в которую входит компания ООО "Алтай-Ойл" — официальный дистрибьютер компании Газпромнефть смазочные материалы. Им были вручены билеты на концерт легендарной группы Nautilus Pompilius, который пройдет в Барнауле 6 октября.

По правилам розыгрыша компания "АвтоОпт" выбрала следующего победителя "МедиаКУША". Им оказалась компания под номером 63 — "Торговый комплекс "7 Континент". Именно они стали обладателями приза от радиостанции "Юмор FM" — билетов на юмористическое шоу "Уральские пельмени", которое пройдет в Барнауле 28 октября.