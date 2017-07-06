Расписание трех железнодорожных маршрутов изменится в Алтайском крае из-за ремонта железнодорожных путей. Об этом сообщает компания "Алтай-Пригород".

Изменения произойдут с 10 июля по 31 августа. Поезд №6007 Черепаново — Барнаул будет отправляться в 10.35, прибывать в 13.11. Поезд №6012 выйдет из Барнаула в 9.11, в Красный Боец прибудет в 11.47. Поезд №6016 из краевой столицы отправится в 14.58, в Черепаново пассажиры будут в 17.34.

Справки по телефону: телефону (3852) 29-21-68 и на сайте.