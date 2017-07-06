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Жителя Барнаула ждет суд по обвинению в избиении собственной жены, в результате чего та скончалась — преступление было совершено в ноябре 2003 года.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 59-летного мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно данным СКР, в ноябре 2003 года обвиняемый, будучи пьяным, на почве ревности в течении нескольких часов периодически наносил супруге удары в область головы. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть женщины. Судмедэкспертиза показала, что она скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

"Долгое время особо тяжкое преступление оставалось не раскрытым в связи с отсутствием достаточной доказательственной базы вины мужчины, который создал себе алиби и не признавался в содеянном", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

По прошествии почти 14 лет с момента смерти женщины следователи получили оперативную информацию о причастности обвиняемого к преступлению. В данный момент он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах случившегося.

Уголовное дело направлено в суд.