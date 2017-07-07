Чтобы провести незабываемый медовый месяц не обязательно улетать заграницу. В России достаточно

красивых мест, где можно насладиться обществом друг друга. Авиакомпания "Уральские линии" предлагает провести медовый месяц вместе.

Многие слышали про программы лояльности, действующие в авиакомпаниях. Кто-то наверняка пытался копить те самые условные "бонусные мили", но был разочарован непрозрачностью этой системы или столкнулся с подводными камнями, которых обычно великое множество. Главная суть всех этих программ – летать и копить на своем счете мили или баллы от авиакомпании, которые потом можно обменять на право полететь еще раз, но уже бесплатно. Мили начисляются по запутанному принципу, включающему множество факторов: расстояние полёта, тариф, статус участника. Еще мили можно получать за участие в конкурсах, акциях, спецпредложениях, а также при пользовании услугами партнеров перевозчика (банки, отели, служба проката автомобилей и т.д.).

Главный подвох во всём этом — сгорание накопленных милей. Например, если человек летает не так часто, а один-два раза в год, то вряд ли он сможет когда-нибудь накопить на заветный бесплатный билет. На самые привлекательные маршруты авиакомпании нередко выставляют непривлекательный курс обмена миль. А учитывая, что количество мест, отведенных под льготные билеты, на рейсах ограничено, то в "высокий сезон" вам может не достаться нужное кресло.

В авиакомпании "Уральские авиалинии" полностью пересмотрели бонусную систему. С программой "Крылья" не нужно копить никакие мили и разбираться в сложных "обменных курсах". Здесь всё очень просто: 1 бонус равен 1 рублю, расплачиваться ими можно сразу же после совершения первого полёта, оплачивать можно практически весь тариф, независимо от их количества, в любом направлении и по любому тарифу, но сборы и дополнительные услуги оплачиваются рублями с банковской карты. Минимальная сумма для оплаты — 100 бонусов. А ещё начисляются бонусы за личные полеты, каждому пассажиру по отдельности.

Единственный нюанс — бонусами нельзя оплатить сборы и дополнительные услуги (страховка, выбор платного места), только тариф. Бонусами можно оплачивать даже тарифы, которые участвуют в распродажах авиакомпании. Это значит, что билет во время распродажи для участника программы будет еще дешевле. Получить бонусы можно, конечно же, купив билет (на счёт зачисляется до 15% от оплаченного тарифа, в зависимости от "уровня" пассажира), приобретя товар или заказав услугу в интернет-магазине авиакомпании, воспользовавшись услугами партнеров. А ещё бонусы начисляются за выполнение различных миссий, например, за полет в день рождения, за привлечение друзей к программе, за использование мобильного приложения при покупке билетов и многое другое.

Разберем выгоды на примере:

Пройдена регистрация в программе "Крылья" в городе Барнауле, участнику начислили 500 бонусов. Был куплен билет по маршруту Барнаул-Москва-Барнаул по тарифу "эконом" за 16000 рублей в обе стороны. У участника после регистрации был день рождения. В честь этой даты получено 100 бонусов. Участник программы пригласил супругу присоединиться к "Крыльям", за что получил 10 бонусов. И может приглашать друзей и родственников, за каждого получая по 10 бонусов. А если друг совершит перелет, то участник получит 500 бонусов. После перелета было начислено 1040 рублей бонусами – это 10% от стоимости тарифа. Итак, на счету у участника программы "Крылья" 1650 рублей на следующий билет.

Вывод: В "Уральских авиалиниях" скидку может получить пассажир, слетавший самолетами авиакомпании всего один раз или даже ни разу! Полную информацию о программе можно получить на сайте "Уральских авиалиний".

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