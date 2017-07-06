Бабушка, читающая рэп

Пользователи интернета бурно обсуждают совместное творчество бабушки и внука из Казахстана. 78-летняя Мариям Амраева с внуком Дильшодом Ибрагимовым записывают треки, как диалог друг с другом. Темы, которые тандем затрагивает в своих песнях, социальные: о пенсиях, а также высмеивают традиционные отношения внука и бабушки.

"У меня огород, курочки, и этим я довольна. Житуха моя пафосная и прикольная. Говорят, я очень красивая и стройная" — поют об особенностях жизни современных пенсионеров. Творческим коллективом уже заинтересовались в ВВС и сняли про бабушку с внуком сюжет. А в Instagram у семьи с каждым днем растет количество подписчиков.

Путин и лимузин

Президент России Владимир Путин протестировал новейший лимузин, который разработан специально для высших чиновников государства в рамках проекта "Кортеж". Автомобиль президенту понравился.

А пользователи соцсетей начали шутить над новинкой отечественного автопрома: "Ручка не отвалилась? Багажник открывается? Заводится с первого раза?", "да это же перелицованный S-Class", "чтобы он смог поездить на прототипе "А", его надо было собрать 3 штуки минимум, учитывая опыт с Калиной" или "это типа тот ЛимуЗил что с щелями между дверьми показывали".

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Эпичное приземление Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил атомную подводную лодку Le Terrible ("Устрашающий"). Но это был не просто визит, а приземление на подлодки с вертолета. Вот так:

Visite aux sous-mariniers du SNLE "Le Terrible". pic.twitter.com/Eu9dYmrXCO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 4, 2017

Такое эффектное приземление президента не осталось без внимания соцсетей. Пользователи тут же стали сравнивать президента с Джеймсом Бондом ("Меня зовут Макрон. Эммануэль Макрон") и Владимиром Путиным ("Когда ты 37-летний президент, есть вещи, которые можешь делать ты, но не твои коллеги. Кроме, возможно, Путина. Он бы поднял подводную лодку", "Лавры Путина ему не дают спать спокойно)) скоро рыбалка, комбайн, стерхи, танки и самолёты. Возможно хоккей, но вряд-ли").

Но больше всего появилось фотожаб, где Макрона при помощи фоторедакторов помещали в различные места и ситуации.

Finalement, l'hélitreuillage, c'est le meilleur moyen pour suivre une étape du Tour de France. #HélitreuilleTonMacron #TDF2017 pic.twitter.com/chLaa3F1bk — Jean-Yves Le Brian (@JY_LeBrian) July 4, 2017

Тушение авто в Барнауле

Барнаульцев привело в восторг видео, на котором от первого лица снято тушение загоревшейся машины.

"Это круто", "молодцы", "оперативно", "вот вам и "Один день из жизни пожарника"", "мне аж жарко стало", — пишут горожане в комментариях к видео.