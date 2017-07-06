Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании из Шипуновского района, работающего в сфере производства и реализации зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщается на официальном сайте СУСКа по Алтайскому краю.

Женщина почти год не платила зарплату и пособия по временной нетрудоспособности перед работниками. Имея при этом реальную возможность. Поступавшие на счет компании деньги расходовались директором на другие цели. Сумма задолженности составила более 600 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела задолженность по заработной плате была полностью погашена.