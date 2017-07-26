На дворе лето, купальный сезон в разгаре, уже пора надевать купальники. Безусловно, нужна "скорая помощь", например, в фитнес-центре. Но не всем нравятся индивидуальные тренировки, многие любят заниматься именно в группах, и вот тут фитнес-центр "Идеал-спорт" как раз подойдет. Именно здесь можно не только создать идеальную фигуру, но и просто привести тело в порядок и поправить здоровье в группах.

Не секрет, что хорошо выглядеть сейчас в моде, к тому же хорошая фигура повышает настроение, положительно влияет на здоровье, да и вообще делает человека счастливым — это факт. Фитнес-центр "Идеал-спорт" предоставляет различные услуги. Внимательный и профессиональный персонал придает большое значение хорошему самочувствию своих клиентов, поэтому в фитнес-центре "Идеал-спорт" работают женская и мужская сауны с нефиксированным временем посещения, душевые кабины, солярий и массажный кабинет. В целом "Идеал-спорт" — это занятия на любой вкус, силовые тренировки, танцевальные классы, комплекс аэробных упражнений, всеми любимая йога.

Пресс, IRON CROSS, "Функциональный тренинг", танцы Zumba фитнес, Press+Stretch и другие занятия помогут не только создать стройную фигуру, но и вдохновить и создать правильное настроение на все лето. В "Идеал-спорте" представлено несколько направлений спортивных занятий:

1. Силовые тренировки

По эффективности некоторые виды силовых тренировок не сравнятся ни с чем.

Пресс (высокоэффективные упражнения на мышцы брюшного пресса, выполняемые в многоповторном режиме), IRON CROSS (силовое занятие с отягощением, направленное на проработку всех мышечных групп), BODY STYLING, HARD MIX, "Функциональный тренинг" (заставляет работать тело в целостном и комплексном режиме, всю нервно-мышечную систему работать в унисон, благодаря чему вы становитесь более скоординированы и уверены в своих движениях).

Таким образом, силовые тренировки просто необходимы в комплексе фитнес-занятий – это укрепление связок и суставов, раскрутка обмена веществ, изменения гормонального фона, укрепление мышечного корсета и увеличение объёма мышц, повышение силовых показателей.

2. Танцевальные направления

Танцы — это заряд бодрости и хорошего настроения, настоящий путь к оздоровлению организма!

Фитнес-центр "Идеал-спорт" представляет танцевальную программу Zumba фитнес, которая включает в себя не только элементы фитнеса и латины, но и движения других танцевальных направлений, например, таких как Hip-Hop, современной хореографии, балета, народных танцев и многое другое.

Такая танцевальная эклектика послужила еще большей популярности Zumba, о чем свидетельствует и постоянный рост числа поклонников этой энергичной и полной экспрессии фитнес-программы в "Идеал-спорте".

Красивая осанка, высоко поднятая голова — внимание со стороны окружающих вам обеспечено.

3. Оздоровительные программы

Здоровье — наше все. Здоровье — это одна из главных вещей в нашей жизни. Здоровье нужно беречь, и если возникают проблемы, надо срочно их решать.

Фитнес фитнесом, но оздоровительные программы не менее важны и нужны для полноценной и здоровой жизни человека. Фитнес-центр "Идеал-спорт" представляет несколько оздоровительных программ, например йога (древнейшая оздоровительная практика, помогающая современному человеку справиться со всеми негативными последствиями технологического прогресса), Press+Stretch поможет вам укрепить мышцы брюшного пресса, а также улучшить общую растяжку и гибкость — отличный комплекс), Fit Ball (занятия, проводимые на большом пластиковом мяче, — укрепление мышц и сжигание жира, вы поправите здоровье, избавитесь от стресса и напряжения) и другие.

Оздоровительные программы проводят только профессионалы, и вы точно не пожалеете, посетив эти занятия.

4. Аэробные программы

Аэробика (ритмическая гимнастика) – комплекс физических упражнений легкой или средней интенсивности, выполняемый под ритмичную музыку. Основным источником энергии для мышц при таких тренировках является кислород. Именно благодаря этому аэробика и получила свое название. Аэробика может включать в себя прыжки, бег, ходьбу, танцевальные движения, упражнения на гибкость и другие. Направлений и видов аэробики очень много.

Фитнес-центр "Идеал-спорт" предлагает посетить и оценить групповую программу Sweet Butt, которая направлена исключительно на проработку мышц ног и ягодиц. Вы почувствуете на себе все прелести интенсивного тренинга в виде ускоренного метаболизма и качественно проделанной работы над своими мышцами. Интенсивные занятия в фитнес-центре "Идеал-спорт" помогут вам выглядеть сногсшибательно, оздоровительные программы укрепят иммунитет и поправят здоровье, танцы вдохновят, аэробика поможет быстро сбросить вес.

В июле при покупке фитнес-абонемента на полгода его цена составляет всего 5999 рублей.

Сухэ-Батора, 37, Юрина, 190в

www.ideal-sport22.ru