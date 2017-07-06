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Подробности инцидента, связанного с проникновением пятилетнего ребенка на территорию воинской части в Камне-на-Оби сообщили порталу Amic.ru в районной администрации.

Напомним, согласно информации, опубликованной на официальном сайте муниципальных властей, мальчик пропал утром 5 июля. На его поиски были срочно мобилизованы сотрудники местной полиции, а также жители.

К счастью, все обошлось и малыш был вскоре обнаружен — его нашел военнослужащий на территории воинской части.

У нашей редакции возникли вопросы относительно того, как малолетний ребенок сумел пробраться на территорию, явно не предназначенную для посещения всеми желающими.

В администрации Каменского района уточнили, что данный объект является действующим, однако абсолютно закрытым его, судя по всему, назвать нельзя.

"Это территория, где стоят мачты радиолокационного наблюдения. Режимным объектом в полном смысле этого слова данную территорию назвать нельзя", — сказали в администрации, добавив, что объект обслуживают связисты.