Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что хочет уволить трех министров, а также мэра Ялты Андрея Ростенко. Об этом пишет "Коммерсант".
Как уточняет ведомство, речь идет о министре курортов и туризма Сергее Стрельбицком, главе министерства топлива и энергетики Светлане Бородулиной и министре жилищно-коммунального хозяйства Сергее Карпове.
Все кадровые перестановки будут утверждены, по словам Аксенова, в пятницу, 7 июля, в правительстве региона. Также Аксенов назвал перетасовки в кадрах "естественным и необходимым процессом".
Комментарии
Амик, вы чо поломались? Или вас поломали? Что за глюк? Почему я могу написать в 19-07? Было же до 18-00 и все.