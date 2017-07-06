Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что хочет уволить трех министров, а также мэра Ялты Андрея Ростенко. Об этом пишет "Коммерсант".

Как уточняет ведомство, речь идет о министре курортов и туризма Сергее Стрельбицком, главе министерства топлива и энергетики Светлане Бородулиной и министре жилищно-коммунального хозяйства Сергее Карпове.

Все кадровые перестановки будут утверждены, по словам Аксенова, в пятницу, 7 июля, в правительстве региона. Также Аксенов назвал перетасовки в кадрах "естественным и необходимым процессом".