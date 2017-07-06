Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, размещенную ранее РБК о выдвижении Владимира Путина на предстоящих в 2018 году выборах. Об этом пишет РИА "Новости".

"Эта тема не фигурирует на повестке дня, ее просто нет пока", — сказал представитель Кремля.

Ранее о желании баллотироваться на пост президента России уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты.