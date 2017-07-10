Полтора миллиона рублей требуется на лечение годовалой жительницы Барнаула Карины Коноковой. Врачи поставили малышке диагноз детский ДЦП и множество сопутствующих заболеваний. Карине 1 год и 3 месяца, но девочка не сидит и не стоит.

По словам мамы, во время родов у малышки произошло кровоизлияние в мозг. Видимо, это и привело к заболеванию.

Карина пытается ползать, но слишком слабые ножки не позволяют ей этого. По словам мамы, Анны Кононовой, врачи говорят, что Карина — ребенок перспективный, но ей нужен некий толчок, который бы подтолкнул ее развитие.

Фото из архива семьи Кононовых

Каждый день у Анны и Карины расписан буквально по минутам: зарядки, массаж, упражнения, консультации специалистов.

"Мы понимаем, что ДЦП окончательно не излечивается. Но мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашей девочке," — говорит Анна. Работает в семье только папа.

Врачи Пекинской клиники обещают помочь малышке. 100% гарантии конечно, никто не дает. Но серьезные улучшения обещают. Методика лечения, если говорить очень просто, заключается в том, что в поврежденный орган вживляются стволовые клетки, которые заменяют собой поврежденные клетки. Карине предстоит перенести операцию на мозге, поскольку именно он поврежден. По словам Анны, в России в Москве и Санкт-Петербурге также используют методику лечения стволовыми клетками. Но там их "запускают" по вене. И дальше остается только надеяться, что эти клетки "прицепятся" именно там, где нужно.

"Я общалась с мамами, которые делали деткам операции в Пекине. Отзывы очень положительные. Улучшения — существенные. Мы с мужем посовещались и решили сделать все, чтобы подарить нашей девочке шанс на нормальную жизнь", — рассказывает Анна.

В клинике Пухуа выставили счет за лечение — примерно 1 млн 200 000 рублей. Но также нужно оплатить перелеты и двухнедельное проживание. Кроме того, могут потребоваться и дополнительные процедуры, которые нужно будет оплачивать отдельно. Поэтому семье необходимы 1 500 000 рублей.

"Нам очень нужна помощь. Помогите подарить Карине шанс начать ходить", — обращаются ко всем неравнодушным родители девочки.

В редакции ИА "Амител" находятся все подтверждающие документы диагноза Карины Кононовой.