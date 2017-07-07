Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру в кирпичной высотке продают в центре Барнаула за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Площадь жилья, которое находится на проспекте Комсомольском, составляет 150 квадратных метров.
В объявлении указано, что квартиры выполнена в двух уровнях. Также продавец подчеркивает, что жилье имеет удобную планировку.
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Многоэтажка, где находится квартира, стоит на огороженной территории. Имеется парковка.
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Для публикации не нашлось снимков не на телефон? Ох уж эти деревенские "риелтеры"...