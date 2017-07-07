Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру в кирпичной высотке продают в центре Барнаула за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Площадь жилья, которое находится на проспекте Комсомольском, составляет 150 квадратных метров.

В объявлении указано, что квартиры выполнена в двух уровнях. Также продавец подчеркивает, что жилье имеет удобную планировку.

Читайте также: Квартиру с фресками и теплым полом продают в Барнауле за 7,5 млн руб. Фото

Многоэтажка, где находится квартира, стоит на огороженной территории. Имеется парковка.