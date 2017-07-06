Расследование дела "пьяного" мальчика передали другому следователю

Дело "пьяного" мальчика, погибшего в Балашихе, передано в центральный аппарат СК РФ. Им занялся полковник Юрий Лаврецкий, который ранее расследовал дело "школьного стрелка" - Сергея Г., напавшего на учебное заведение в Отрадном, сообщает LIFE.

Лаврецкий уже допросил семью мальчика. Его родные признаны потерпевшими по делу о халатности. Стоит отметить, что родители не верят в достоверность экспертизы Михаила Клейменова и попросили о том, чтобы следствие установило круг лиц, причастных к ее проведению.

Следователь в ближайшее время допросит и самого эксперта Клейменова. Кроме того, он уже назначил ряд экспертиз, в том числе графологическую для установления, кто именно ставил подписи под "сомнительной" экспертизой.

Лаврецкий был следователем по делу "школьного стрелка". 3 февраля 2014 года вооруженный двумя винтовками Сергей Г. пришёл в школу № 263, взял учеников в заложники и расстрелял учителя географии. Кроме того, он открыл огонь и по полицейскому Сергею Бушуеву. В итоге Сергея Г. направили на принудительное психиатрическое лечение, освободив от уголовной ответственности.