Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично ознакомился с материалами уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Бастрыкин "дал поручения подчиненным сотрудникам, не вторгаясь в компетенцию органов прокуратуры и суда, внимательно проанализировать материалы уголовного дела с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования, произведенного органами следственного управления СК России по Алтайскому краю".

Напомним, по словам женщины, она, спасая сына от избиения бывшим мужем, была вынуждена выстрелить в мужчину из травматического пистолета. Ее действия были квалифицированы следствием и судом, как покушение на убийство. За это она была приговорена к 6 годам лишения свободы. Причем изначально суд назначил ей 6 лет и 8 месяцам лишения свободы.

После оглашения приговора суда в СМИ появились многочисленные сообщения о несправедливом и суровом наказании женщине. Также появилась петиция в поддержку Оксаны Ткаченко.