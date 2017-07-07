Фото: nadasuge.ru

Группа "Руки вверх", Владимир Кузьмин и ансамбль "Лейся песня" выступят в перед жителями Заринска на День города.

Шоу состоится 15 июля. По традиции Заринск празднует день города вместе с Днем металлурга.

Концерт организует предприятие "Алтай-Кокс". "Вечером праздничного дня завод дарит горожанам и гостям города грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады: группы "Лейся песня", Владимира Кузьмина и группы "РУКИ ВВЕРХ"! Праздник завершится фейерверком", — говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, что в прошлом году на День города в Заринске выступали Дима Билан и Игорь Саруханов. На этом концерте был полный аншлаг.