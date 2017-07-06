Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальства ГУ МВД по Кемеровской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отстранены от должности начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов и замначальника ГУ МВД по Кемеровской области, начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель.

Причины увольнения в тексте указа не сообщаются. Однако СМИ в этом увидели очередное подтверждение тому, что главу Кузбасса Амана Тулеева вскоре уберут. Якобы зачищают площадку под нового губернатора региона. Как сообщалось ранее, на замену Тулееву рассматривается мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Сообщается, что Носова якобы уже начали знакомить с чиновниками тулеевской администрации, а местным его представляют как "утвержденного Кремлем".

Также указом отстранены от должности министр внутренних дел по республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов, первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин, первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев и начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев.

Своих должностей также лишились начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский, и начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов, а также прокурор Бурятии Валерий Петров и первый заместитель директора ФСИН, первый заместитель главного судебного пристава России Сергей Сазанов.