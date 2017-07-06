Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе

Сотрудники правоохранительных органов задержали Ольгу Алисову - обвиняемую в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребенок, сообщается на официальном сайте МВД.

Ведомство сообщает, что следователи ГУ МВД России по Подмосковью установили и задокументировали факт нарушения ранее выбранной для Алисовой меры пресечения - подписки о невыезде. Они попросили заключить ее под стражу.

Напомним, ДТП произошло 23 апреля. Экспертиза установила, что в крови погибшего ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Тогда на этом основании дело против женщины было закрыто.