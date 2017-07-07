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Квартирный вопрос: 2,5 тысячи дольщиков на Алтае стали новоселами

, ИА "Амител"
В Гоинспекции заявляют, что в регионе на 40% снизилось количество домов, вводимых с нарушением намеченных сроков

Фото: demidov-park.ru

Новоселами с начала 2017 год в Алтайском крае стали около 2,5 тысяч дольщиков, сообщили в региональной Государственной инспекции.

"С начала года около 2 500 дольщиков стали собственниками квартир в 17 введенных в эксплуатацию многоквартирных домах из 22 запланированных к вводу в первом полугодии текущего года. Завершается строительство четырех домов, срок завершения строительства одного многоквартирного дома перенесен из-за несоблюдения подрядной организацией сроков выполнения работ", — информирует надзорный орган.

Что касается минувшего месяца, то в июне в регионе было введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов, возведенных с привлечением средств более чем 670 граждан.

В Госинспекции констатируют, что в текущем году число многоквартирных домов, вводимых с нарушением сроков, сократилось на 40%.

При этом снижения объемов жилья, возводимого с привлечением капитала дольщиков не зарегистрировано. "Напротив, застройщики в динамике обеспечивают исполнение своих обязательств раньше обещанных дольщикам сроков", — добавляют в инспекции.

Так, в первом полугодии 2017-го в крае из 142 многоквартирных домов 133 строилось с привлечением средств участников долевого строительства.

Между тем, отметим, что проблемы, характерные для долевого строительства, в крае не решены полностью. В частности, всем известна ситуация вокруг жилого комплекса "Демидов-парк" в Новоалтайске.

На этой неделе губернатор Александр Карлин комментировал данный вопрос, выразив надежду на то, что люди, вложившие свои деньги в стройку, получат свое жилье.

Также глава региона подчеркнул, что в нашем регионе проблема дольщиков куда менее заметна, чем во многих других субъектах Федерации.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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