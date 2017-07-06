Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала нарезку сцен с немецким актером Ларсом Айдингером, сыгравшим Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда".

Это различные киноработы артиста. В некоторых из них он предстает в образе сумасшедшего или участвует в эротических сценах,

"Всех неравнодушных, кто присылает мне все новые безобразные амплуа "гениального", со слов режиссера Учителя, "подобранного по душевному складу" актера на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности. Их должны увидеть те, кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением!", — написала Поклонская в Facebook.

Стоит отметить, что в середине июня Айдингер уже комментировал нападки со стороны противников фильма: "Странно слышать, что якобы в фильме есть порнографические элементы или то, что я порноактер из Германии. Это не так!".

Мнения пользователей соцсетей о публикации разделились. Одни призвали Поклонскую и дальше бороться за Россию, дабы Бог не уничтожил страну. Другие раскритиковали и попросили не вмешиваться в искусство, а начать уже работать.