Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров рассказал "Российской газете", что ЦБ в ближайшем времени изменит внешний вид отечественной валюты.

Старт этому процессу даст выпуск 200-рублевой и 2-тысячной купюр. По словам Юрова, смысл модернизации заключен в замене защитных признаков на банкнотах, который обычно осуществляется раз в 5-7 лет. Однако он не исключает, что ожидаемая модернизация приведет к частичной или даже полной переработке художественного оформления купюр.

Уже известно, что вместо эмблемы Центрального банка на купюрах появится государственный герб. Это новшество впервые будет применено на банкнотах достоинством в 200 и 2000 рублей. В перспективе это затронет купюры других номиналов. В частности, с прошлого года уже выпускаются монеты с гербом, а не с эмблемой Банка России,