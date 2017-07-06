В Новосибирске 11-летний мальчик случайно застрелил приятеля из найденного в шкафу дедовского ружья, сообщает СУ СК по региону.

"Проводится процессуальная проверка по факту причинения 11-летним подростком по неосторожности смерти своему сверстнику из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в четверг, 6 июля, около 19.40 местного времени (15.40 мск) мальчик с товарищем пришел в гости к дедушке и бабушке. В квартире друзья достали находившееся в шкафу ружье и стали из него целиться в различные предметы.

"В какой-то момент мальчик, доводящийся владельцам квартиры внуком, нажал на курок, при этом он не знал, что оружие было заряженным", — сообщили в СК.

Следствие проводит осмотр места происшествия, устанавливает все обстоятельства инцидента, в том числе принадлежность ружья и причины его ненадлежащего хранения.