Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на фоне скандала с концертом Надежды Бабкиной в Омске заявил о планах выступить в этом городе. Об этом сообщает НГС.Омск.

Также Шнуров поблагодарил местных жителей за поддержку при выборе артиста на День города. "В городе Омск прошло голосование. Выбирали артиста, который должен был выступить в день города. Выбрали "Ленинград". Но администрация естественно против", — написал музыкант в соцсетях.

Он отметил, что группа принимает во внимание выбор горожан, поэтому обязательно выступит в Омске, но только лишь в 2018 году, так как на 2017 год все даты уже расписаны.

Голосование проходило в группе "Типичный Омск" в соцсети "ВКонтакте". Победил "Ленинград". Второе место занял Егор Крид.

Однако было принято решение, что на День города выступит Надежда Бабкина.