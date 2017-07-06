Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским отчитал его за отсутствие бесплатных учебников в школе, пишет LIFE.

"Честно говоря, меня немного озадачила информация по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах. По закону обязаны предоставить бесплатно. Люди пишут, что отсутствуют учебники для первого класса и старше. Пишут, что выдали список из 17 учебников, которые надо купить, а каждый стоит 800-1000 рублей", — обратился Путин к Потомскому.

В ответ губернатор отметил, что изначально в бюджете не были заложены расходы на приобретение школьных учебников.

"Надо сделать. Это требование закона", — попросил Путин.