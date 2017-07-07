Специалисты Минэкономразвития ожидают, что ситуация со стоимостью плодоовощной продукции придет в норму уже в текущем месяце, говорится в сообщении министерства.

Экономисты указывают, что о положительной тенденции говорит недельная динамика цен на овощи и фрукты, которая существенно уменьшилась - 0,6% против 2% неделей ранее.

"В дальнейшем мы ожидаем нормализацию ситуации с данной группой товаров по мере увеличения объемов поставок продукции на потребительский рынок", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в июне увеличилась и составила 0,6%. В годовом выражении рост потребительских цен установился на уровне 4,4%.