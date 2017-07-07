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Новые квартиры в рамках реновации в Москве получит 1 млн человек

, ИА "Амител"
Будет снесено порядка 15 млн квадратных метров жилья

Фото: Захаркин.рф

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что  программа реновации жилого фонда, запущенная столичными властями в 2017 году, предполагает выдачу квартир 1 млн человек, передает ТАСС.

"Программа реновации с 2017 года предполагает выдачу новых квартир 1 млн человек... в нее могут войти 5 тыс. домов на 400 тыс. квартир", — отметил Хуснуллин на презентации во время доклада на пленарной сессии "Глобальные проекты реновации как двигатели развития городов" в рамках Московского урбанистического форума.

Он отметил, что сегодня в Москве насчитывается около 240 млн квадратных метров жилья, из которых 25 млн квадратных метров находятся в ветхом состоянии.

"Будет снесено порядка 15 млн квадратных метров жилья, готовы в этом году начинать переселяться", — сказал он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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