Пилот самолета в стихах ответил на благодарность поэта Ильи Резника

Известный поэт Илья Резник написал пилоту самолета Андрею Литвинову послание в стихах, похвалив за хороший полет, сообщается в паблике "Типичный Бортпроводник".

Однако пилот решил ответить поэту. И сделал он это также в стихах. Переписка датирована 1 июля 2017 года.

"Спасибо Илье Резнику за стихи на р.Шрм-Симферополь. Но пропустить такую "шайбу" я не мог )) У всех случилось хорошее настроение )))", — рассказал о ситуации сам пилот.

Стоит отметить, что Андрей Литвинов получил известность на всю страну в 2011 году, когда в интернете появилась аудиозапись разговора командира самолета рейса авиакомпании "Аэрофлот" №748 "Иркутск–Москва" и диспетчера иркутского аэропорта. Борт должен был вылететь по расписанию и уже готов был подняться в воздух, когда диспетчеры сообщили: "Сюда подъедет первое лицо, а потом будете запускаться". Пилот ответил, что ждать никого не собирается: "Пусть ваше первое лицо не опаздывает на вылет и тогда будет летать с нами".

Спор длился несколько минут. В результате этим самым "первым лицом" оказался губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев.

Правда, ситуация разрешилась позитивно. Мезенцев, попав на борт, извинился перед пассажирами и дал Литвинову номер своего телефона, рассказал сам пилот. После они созвонились и Мезенцев объяснил, почему опоздал.