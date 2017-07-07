Женщина, сбившая в апреле этого года в Балашихе шестилетнего ребенка, арестована судом до 15 сентября включительно, сообщает "Интерфакс".

"Суд постановил: избрать в отношении Ольги Алисовой меру пресечения в виде ареста до 15 сентября включительно", — приводит издание вердикт судьи.

Как ранее сообщало ИА "Амител" нашумевшее дело "пьяного мальчика" было передано другому следователю. Он уже назначил ряд экспертиз, в том числе графологическую для установления, кто именно ставил подписи под "сомнительной" экспертизой.

Напомним, ДТП произошло 23 апреля. Экспертиза установила, что в крови погибшего ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Тогда на этом основании дело против женщины было закрыто.