Пьяный водитель на элитном автомобиле Porsche Panamera въехал в толпу участников акции протеста возле здания правительства в центре Киева. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на УНИАН.
Как пишет издание, одному из активистов автомобиль переехал ногу. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Активисты начали кидать камни в машину. Один из них был задержан полицией.
В этот день в центре Киева проходил митинг пенсионеров МВД, которые требуют повышения пенсий. Во время митинга произошла потасовка.
Комментарии
как вам новость "в Киеве автомобиль проехал по ноге пешехода"?
а что там с барнаульским пенсионером и БМВ?
Вот это я понимаю свободная украина, задержали одного из толпы, а не водителя