Пьяный водитель на элитном автомобиле Porsche Panamera въехал в толпу участников акции протеста возле здания правительства в центре Киева. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на УНИАН.

Как пишет издание, одному из активистов автомобиль переехал ногу. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Активисты начали кидать камни в машину. Один из них был задержан полицией.

В этот день в центре Киева проходил митинг пенсионеров МВД, которые требуют повышения пенсий. Во время митинга произошла потасовка.