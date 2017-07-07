Часть проспекта Ленина закроют для движения по всей ширине проезжей части дороги нечетной стороны в районе пересечения с улицей Северо-Западной. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

В ведомстве уточняют, что движение закроют в 18.00 в пятницу, 7 июля, и откроют в 6.30 в понедельник, 10 июля. Такая мера связана с перекладкой тепломагистрали по улице Северо-Западной.

На это время движение автобусных маршрутов №25, 29, 32, 35, 41 57, 76 будет организовано по следующей схеме: …проспект Ленина – улица Чеглецова – проспект Калинина – улица Северо-Западная – проспект Ленина, далее – по маршрутам, в обратном направлении по – маршрутам.

Движение автобусных маршрутов №1, 50, 58 будет организовано по следующей схеме: …улица Петра Сухого – улица 80 Гвардейской Дивизии – улица Северо-Западная – проспект Ленина, далее – по маршрутам, в обратном направлении по – маршрутам.

На время проведения работ троллейбусный маршрут №6 будет закрыт.

Движение троллейбусного маршрута №7 с 18.00 час. 07.07.2017 до окончания работы электротранспорта будет организовано по следующей схеме: улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Космонавтов (нечетная сторона) – проспект Ленина – проспект Космонавтов (четная сторона) – остановка "Шинный завод".

Движение троллейбусного маршрута №7 с 8 июля до окончания работы электротранспорта 9 июля будет организовано по следующей схеме: улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Юрина – остановка "Солнечная поляна".

Напоминаем, что в связи с проведением работ по ремонту мостового перехода через реку Пивоварку движение троллейбусного маршрута №1 осуществляется по следующей схеме: остановка "Стадион" – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов (нечетная сторона) – пропсект Ленина – проспект Космонавтов (четная сторона) – остановка "Шинный завод" – улица Малахова – улица Сухэ-Батора – улица 50 лет СССР – улица Георгиева – остановка "Стадион".

Автомобилистов просят с пониманием относиться к ситуации и заранее искать пути объезда.