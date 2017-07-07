Пятница, 7 Июль, 15:16

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Где в Барнауле вы предпочитаете купаться?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,24
€ 68,38
Brent
$ 51,5
25°
Обь
305см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Безлимитные соцсети, мессенджеры и онлайн-трансляции представила МТС

, ИА "Амител"
Опция "ВСети" разработана специально для тех, кто привык "жить" в интернете

Компания "МТС" обнуляет трафик на популярные типы контента – социальные сети, мессенджеры, а также пользовательское видео. Безлимитный доступ к востребованным сайтам и приложениям открывает опция "Всети", подключить которую можно на любом из действующих тарифов.

Опция "ВСети" разработана для тех, кто привык много общаться в социальных сетях, отправлять в мессенджерах не только текстовые сообщения, но и обмениваться видеофайлами, а также короткими аудиозаписями.

Пользователи опции получат безлимитный доступ к социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, мессенджерам WhatsApp, Viber, Skype, Snapchat, FB Messenger, Там Там, МТС Connect. Также список безлимитных сервисов включает приложение для онлайн-трансляций ОК Live и сайт Twitch, который специализируется на прямых трансляциях компьютерных игр.

Весь трафик на перечисленные ресурсы, который пользователи опции "ВСети" загрузят или отправят со своего смартфона, планшета или ноутбука, будет бесплатным и не станет расходовать включенный в пакет интернета на любом из тарифов МТС.

"Мы видим, что поведение пользователей в социальных сетях и мессенджерах за последний год сильно изменилось. МТС единственная компания, кто дает возможность россиянам не ограничивать себя в использовании множества популярных форматов общения с близкими на любом из тарифов: после обнуления стоимости можно смотреть видео или стримить сколько угодно времени и не опасаться, что трафика не хватит", — рассказал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Новым пользователям тарифов "Smart Безлимитище" и "Smart+" теперь не придется специально подключать опцию или дополнительно ее оплачивать – она уже включена в тарифный план. На других тарифах опцию "ВСети" можно подключить через системы самообслуживания, абонентская плата за нее составит четыре рубля в день и будет списываться посуточно.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:16
Магазин ритуальных принадлежностей горел на Алтае в ночь на Ивана Купала 0
15:03
Родителей в России обяжут лечить ВИЧ-инфицированных детей 0
14:56
Фотоновости. Мотоциклист попал под Volkswagen на трассе под Барнаулом 0
14:40
Барнаульские единороссы обсудили, с чем пойдут на выборы 3
14:33
Здоровые, несудимые и деловые: ГИБДД в Барнауле ищет новых сотрудников 5
14:30
Безлимитные соцсети, мессенджеры и онлайн-трансляции представила МТС 0
14:22
Пассажир рейса Сиэтл-Пекин, пытаясь попасть в кабину пилота ранил 3 человек 2
14:15
Полиция Лондона не может найти хозяина отрезанного пальца 3
14:02
Занималась алая заря: фото чудесного барнаульского заката 0
14:00
Более 300 студентов АлтГТУ окончили вуз с красным дипломом 3
13:51
Гроздь винограда Ruby Roman продали на торгах в Японии за $9,8 тысяч 0
13:41
Специалисты показали, как проверяют лесные рубки в Барнаульском лесничестве 0
13:33
Дождь или жара? Какая погода будет в Алтайском крае в выходные 8 и 9 июля? 0
13:28
Ложная тревога: названа причина стягивания пожарных в центр Барнаула 4
13:16
Колонна из пожарных расчетов в центре Барнаула взбудоражила горожан 5
13:13
Жена польского президента не стала жать руку Дональду Трампу 5
13:01
Власти: работы у дома по Ленина, 171 в Барнауле проводят на частной земле 2
12:50
14 самовыдвиженцев заявилось на выборы в Бийске 0
12:46
Только спокойствие: что делать если вас облили на Иван Купала? 9
12:34
Жильцы барнаульского дома возмущены вырубкой деревьев в своем дворе 6
12:23
Легковушка столкнулась с "Газелью " в Башкирии - пять человек погибли 0
12:13
Принцессы существуют: сказочные фотографии алтайских невест 21
12:05
Госдума не хочет запрещать суррогатное материнство в России 4
11:52
Ледовую арену Черепанова в Барнауле переведут в муниципальную собственность 7
11:43
Северная ТЭЦ в Рубцовске превратилась в металлолом — топ-менеджер СГК 17
11:33
Очевидцы: колесо вырвало у "Газели" в результате ДТП в Барнауле 3
11:22
Холодное лето 2017-го: цены на овощи из-за плохой погоды выросли в 1,5 раза 28
11:16
Житель ЗАТО Сибирский решил продать диван и остался без 100 тысяч рублей 3
11:04
Тигрята и тигрица сделали селфи на фотоловушку в нацпарке Приморья 2
10:50
Фотоновости. Коноплю на пощади 20 тысяч кв. метров уничтожили в Барнауле 11
10:34
Дональду Трампу не хватило места в люксовых отелях Гамбурга 2
10:26
Третье малаховское кольцо в Барнауле планируют отдать "Алтайдорстрою" 25
10:14
Фотоновости. Более 30 новых контейнеров для мусора установили в Барнауле 0
10:02
Волонтеры ищут бесследно исчезнувшую 38-летнюю жительницу Барнаула 5
10:00
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций 1
09:50
Самолет президента Путина приземлился в Гамбурге 3
09:33
Пожизненное грозит экс-полисмену из Новосибирска за кражу 3,5 кг наркотиков 7
09:21
Часть проспекта Ленина перекроют в Барнауле из-за ремонта тепломагистрали 2
09:17
ТОП-20 кандидатов: СМИ сообщили о списке вероятных преемников Тулеева 3
09:08
Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу митингующих в Киеве 2
09:00
Тест: Умеете ли вы готовить? 11
08:50
Меркель заявила, что не желает быть посредником между Путиным и Трампом 13
08:30
"Крылатые качели": чем порадует самый молодой парк Барнаула? 8
08:24
Суд арестовал до 15 сентября обвиняемую по делу "пьяного мальчика" 6
08:12
Больше 20 минут тушили хозпостройки в Барнауле 0
08:00
Как сэкономить на свадебном путешествии? 0
07:45
Ловушки для туристов. Как не испортить себе отдых? 4
07:37
Где цветет папоротник? Обычаи, традиции и обряды праздника Иван Купала 8
07:24
"Руки вверх" и Кузьмин выступят перед жителями Заринска на День города 8
07:03
Двухуровневую квартиру продают в самом центре Барнаула за 10 млн рублей 5
06:44
Какой должна быть горячая вода и что делать, если в кране она холоднее? 2
06:23
Почему Аман Тулеев ушел в отпуск и ждать ли Кузбассу нового губернатора? 0
06:01
Квартирный вопрос: 2,5 тысячи дольщиков на Алтае стали новоселами 0
05:08
Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 7 июля 1
04:01
Пилот самолета в стихах ответил на благодарность поэта Ильи Резника 0
03:11
Новые квартиры в рамках реновации в Москве получит 1 млн человек 2
02:02
Путин, Меркель, Макрон: где будут жить мировые лидеры во время саммита G20 3
01:01
Минэкономразвития ожидает стабилизации цен на помидорки и яблочки в июле 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.