Компания "МТС" обнуляет трафик на популярные типы контента – социальные сети, мессенджеры, а также пользовательское видео. Безлимитный доступ к востребованным сайтам и приложениям открывает опция "Всети", подключить которую можно на любом из действующих тарифов.

Опция "ВСети" разработана для тех, кто привык много общаться в социальных сетях, отправлять в мессенджерах не только текстовые сообщения, но и обмениваться видеофайлами, а также короткими аудиозаписями.

Пользователи опции получат безлимитный доступ к социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, мессенджерам WhatsApp, Viber, Skype, Snapchat, FB Messenger, Там Там, МТС Connect. Также список безлимитных сервисов включает приложение для онлайн-трансляций ОК Live и сайт Twitch, который специализируется на прямых трансляциях компьютерных игр.

Весь трафик на перечисленные ресурсы, который пользователи опции "ВСети" загрузят или отправят со своего смартфона, планшета или ноутбука, будет бесплатным и не станет расходовать включенный в пакет интернета на любом из тарифов МТС.

"Мы видим, что поведение пользователей в социальных сетях и мессенджерах за последний год сильно изменилось. МТС единственная компания, кто дает возможность россиянам не ограничивать себя в использовании множества популярных форматов общения с близкими на любом из тарифов: после обнуления стоимости можно смотреть видео или стримить сколько угодно времени и не опасаться, что трафика не хватит", — рассказал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Новым пользователям тарифов "Smart Безлимитище" и "Smart+" теперь не придется специально подключать опцию или дополнительно ее оплачивать – она уже включена в тарифный план. На других тарифах опцию "ВСети" можно подключить через системы самообслуживания, абонентская плата за нее составит четыре рубля в день и будет списываться посуточно.