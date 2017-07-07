Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился в Гамбурге, где глава РФ примет участие в саммите "Большой двадцатки". Об этом пишет "Интерфакс".
Отметим, саммит будет проходить в Германии 7 и 8 июля. В первый день у главы российского государства в планах провести два рабочих заседания саммита. Также 7 июля он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, главой Южной Кореи Му Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что встреча глав России и Америки намечена на 7 июля на 16:45 (мск). На эту встречу отведено порядка одного часа.
Комментарии
Ну прилетел, поздоровался, спросил "как дела", "как семья" и обсудил погоду. Запланированная встреча с Трампом, это большой знак внимания, о котором столько мечтали в России. Дня не обходилось, чтобы не появлялись в российских СМИ волнующие вести о возможности такой встречи. И какое тихое торжество было, когда стало ясно, что встреча все-таки состоится. Мог бы Трамп ведь и вовсе от нее отказаться. А он ограничился тем, что перед встречей сделал все, что мог, чтобы продемонстрировать всему миру свое отношение к Российской политике. Но все-таки не будет делать вид, что не замечает нацлидера... ...по нынешним временам и это - дипломатический успех для России.