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Пожизненное грозит экс-полисмену из Новосибирска за кражу 3,5 кг наркотиков

, ИА "Амител"
Запрещенные вещества были похищены из камеры хранения вещдоков

Фото: infpol.ru

Экс-полицейский из Новосибирска рискует оказаться за решеткой на всю жизнь — мужчину обвиняют в хищении 3,5 килограммов наркотиков из камеры хранения вещественных доказательств.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в настоящее время надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по этому уголовному делу. 34-летнего экс-правоохранителя обвиняют в хищении наркотических средств в особо крупном размере с использованием служебного положения и в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, с февраля по декабрь 2016 года обвиняемый находился в должности старшины отделения тылового обеспечения одного из городских отделов полиции.

"Его рабочее место располагалось в камере хранения вещественных доказательств, а прямыми обязанностями полицейского являлось: прием, хранение и выдача вещественных доказательств. В указанный период Малишевский похитил из камеры хранения отдела более 3,5 кг различных наркотиков, изъятых из незаконного оборота и признанных вещественными доказательствами по уголовным делам", — отмечают в прокуратуре.

Полисмен и его подельник — также сотрудник полиции — были задержаны при попытке сбыта части похищенных наркотиков массой свыше 900 граммов.

"Достоверно установить судьбу остальных украденных наркотических средств не удалось", — добавляют в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.07.2017 09:38
Filin

а почему экс? Когда расхищал был именно действующим сотрудником

0  0
7.07.2017 10:00
- гость -

А почему фуражка милицейская а не полицейская?

0  0
7.07.2017 10:02
- гость -

А кто таких в достойные аттестовал?

0  0
7.07.2017 10:04
- гость -

веселый полицейский хаа

0  0
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