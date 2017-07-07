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Экс-полицейский из Новосибирска рискует оказаться за решеткой на всю жизнь — мужчину обвиняют в хищении 3,5 килограммов наркотиков из камеры хранения вещественных доказательств.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в настоящее время надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по этому уголовному делу. 34-летнего экс-правоохранителя обвиняют в хищении наркотических средств в особо крупном размере с использованием служебного положения и в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, с февраля по декабрь 2016 года обвиняемый находился в должности старшины отделения тылового обеспечения одного из городских отделов полиции.

"Его рабочее место располагалось в камере хранения вещественных доказательств, а прямыми обязанностями полицейского являлось: прием, хранение и выдача вещественных доказательств. В указанный период Малишевский похитил из камеры хранения отдела более 3,5 кг различных наркотиков, изъятых из незаконного оборота и признанных вещественными доказательствами по уголовным делам", — отмечают в прокуратуре.

Полисмен и его подельник — также сотрудник полиции — были задержаны при попытке сбыта части похищенных наркотиков массой свыше 900 граммов.

"Достоверно установить судьбу остальных украденных наркотических средств не удалось", — добавляют в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.



