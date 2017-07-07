Современный рынок сантехнического оборудования буквально пестрит туалетными кабинами разных производителей. Широкий выбор радует покупателей, но, тем не менее, вызывает у них некоторые вопросы. Как не ошибиться и купить именно тот биотуалет, который будет удобным в использовании, функциональным и долговечным?

Эксперты сходятся на том, что отдавать предпочтение следует исключительно изделиям проверенных производителей. В России качественные туалетные кабины изготавливает компания "ЭкоГрупп". Производство биотуалетов является основным направлением работы данной организации, и сомневаться в конкурентных преимущеФЫуствах ее продукции вам не придется.

Так, туалетные кабины EcoGR полностью удовлетворяют нормам гигиены и санитарии. Они являются на 100 % герметичными, а, значит, не пропускают отходы во внешнюю среду. Секрет в том, что приемный бак конструкций "ЭкоГрупп" выполнен из цельного и высокопрочного материала, что делает протечки невозможными.

Важно, что туалетные кабины EcoGR могут использоваться при любых погодных условиях. Образующие их поверхности состоят из современного полиэтилена, который не трескается даже при сильных морозах. Он устойчив к негативному воздействию ультрафиолетовых лучей. Даже в жаркую погоду биотуалеты от компании "ЭкоГрупп" не источают неприятные запахи.

Биотуалеты EcoGR и сферы их применения

Туалетные кабины "ЭкоГрупп" могут использоваться не только во время проведения массовых мероприятий в городе. Они подходят для установки на дачном участке, на месте стройки. Многие из производимых фирмой моделей оптимальны для монтажа на объектах многоэтажного строительства, поскольку легко крепятся на верхних этажах здания.

Для удобства пользователей, производитель комплектует свои биотуалеты писсуарами, рукомойниками, полотенцедержателями, мягкими сиденьями с крышками, диспенсерами для мыла, зеркалами. Таким образом, какой именно будет комплектация, заказчик решает самостоятельно.

Модельный ряд биотуалетов от "ЭкоГрупп"

На сегодняшний день модельный ряд компании представлен тремя вариантами:

"Эконом EcoGR"

"Стандарт EcoGR"

"Люкс EcoGR"

То, какая именно модель подойдет заказчику, зависит от условий, в которых планируется эксплуатировать кабинку. При возникновении сомнений покупатели из Барнаула могут получить развернутую профессиональную консультацию у менеджеров "ЭкоГрупп".

ООО "ЭкоГрупп"

Адрес: г. Москва, Остаповский пр-д, д. 5, стр. 1, под. 3, офис 270, бизнес-центр "Контакт".

Телефон: +7-495- 506-06- 73.