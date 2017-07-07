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Выборы 2017

Где в Барнауле вы предпочитаете купаться?

Городской пляж на о. Помазкин

Пляж "Солнечный"

Пляж "Водный мир"

Бассейн "Крыша"

Комплекс открытых бассейнов "Пляж"

Открытый бассейн "Обь"

Бассейн парк-отеля "Чайка"

"Адриатика"

Правдинское водохранилище

На берегу Оби рядом с водозабором