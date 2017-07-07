Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры ведут поиски 38-летней жительницы Барнаула Надежды Зюзиковой, которая исчезла 25 июня, сообщают в публике "Лиза Алерт".
Приметы исчезнувшей: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы до плеч, карие глаза.
Из особых примет — отсутствуют два передних зуба.
Женщина была одета в черную болоньевую куртку, синий сарафан с рисунком, синие сланцы. Имела с собой черную сумку.
Комментарии
Из особых примет — отсутствуют два передних зуба. О КАК !!!
Судя по фотке - бухает где-нибудь с дружками. если не откинется с перепою, то сама придет. Эх, народ! Молодая ведь еще...