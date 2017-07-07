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Третье малаховское кольцо в Барнауле планируют отдать "Алтайдорстрою"

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Начальная цена контракта снизилась почти на миллион рублей

Фото: barnaul.fm

Строительство третьего малаховского кольца в Барнауле планируют доверить компании "Алтайдорстрой", сказано в материалах на сайте госзакупок.

Как сообщал портал Amic.ru, начальная цена контракта на создание транспортной развязки возле ТЦ "Волна", составляла 193 313 922 рубля. Аукцион состоялся 3 июля.

Сейчас в материалах закупки отмечено, что договор на проведение работ планируется заключить с ООО "АЛТАЙДОРСТРОЙ". Предложение участника аукциона составило 192 347 353,33 рубля, что почти на миллион рублей ниже начальной цены.

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Напомним, основная часть работ на третьем малаховском кольце должна завершиться уже в этом году, а сроком полного окончания этого инфраструктурного объекта значится июль 2019 года.

Отметим и то, что в районе ТЦ "Волна" планируется организовать кольцевое движение и переоборудовать трамвайные пути.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.07.2017 10:33
- гость -

Прям, не город, а символ олимпиады... одни кольца... Ни развязок толковых, ни аквидуков, ни динамически регулируемых перекрестков, НИ-ФИ-ГА! Одни кольца!

0  0
7.07.2017 10:34
4ugun

А зачем там кольцо? О_о

Или так любую развязку называют?

0  0
7.07.2017 10:35
- гость -


7.07.2017 10:33
- гость -


зачем тебе акведук? куда ты воду собрался доставлять?

0  0
7.07.2017 10:36
- гость -

ЕДинственное место, где можно было бы первую толковую многоуровневую развязку сделать! Нет, опять кольцо!

0  0
7.07.2017 10:37
4ugun

.07.2017 10:33
- гость -
Прям, не город, а символ олимпиады... одни кольца... Ни развязок толковых, ни аквидуков, ни динамически регулируемых перекрестков, НИ-ФИ-ГА! Одни кольца!
===============================
А аквидуки-то нам на кой чорт? XXI век на дворе. Да и в сибири они по пол года будут простаивать замерзшие.

0  0
7.07.2017 10:38
Гость

А где второе кольцо?. Одно я знаю - на пересечении Юрина-Малахова.

0  0
7.07.2017 10:39
- гость -


7.07.2017 10:38
Гость

петрова-малахова жи

0  0
7.07.2017 10:40
4ugun

Петрова-Малахова

0  0
7.07.2017 10:41
Гость

На Петрова-Малахова не кольцевого движения

0  0
7.07.2017 10:42
- гость -


7.07.2017 10:41
Гость


реально?

0  0
7.07.2017 10:43
4ugun

7.07.2017 10:41
Гость
На Петрова-Малахова не кольцевого движения
====


Не могу не спросить, как вы поворачиваете с Петрова на Малахова налево.

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