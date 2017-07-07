Фото: barnaul.fm

Строительство третьего малаховского кольца в Барнауле планируют доверить компании "Алтайдорстрой", сказано в материалах на сайте госзакупок.

Как сообщал портал Amic.ru, начальная цена контракта на создание транспортной развязки возле ТЦ "Волна", составляла 193 313 922 рубля. Аукцион состоялся 3 июля.

Сейчас в материалах закупки отмечено, что договор на проведение работ планируется заключить с ООО "АЛТАЙДОРСТРОЙ". Предложение участника аукциона составило 192 347 353,33 рубля, что почти на миллион рублей ниже начальной цены.

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Напомним, основная часть работ на третьем малаховском кольце должна завершиться уже в этом году, а сроком полного окончания этого инфраструктурного объекта значится июль 2019 года.

Отметим и то, что в районе ТЦ "Волна" планируется организовать кольцевое движение и переоборудовать трамвайные пути.