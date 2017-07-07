Фото: barnaul.fm
Строительство третьего малаховского кольца в Барнауле планируют доверить компании "Алтайдорстрой", сказано в материалах на сайте госзакупок.
Как сообщал портал Amic.ru, начальная цена контракта на создание транспортной развязки возле ТЦ "Волна", составляла 193 313 922 рубля. Аукцион состоялся 3 июля.
Сейчас в материалах закупки отмечено, что договор на проведение работ планируется заключить с ООО "АЛТАЙДОРСТРОЙ". Предложение участника аукциона составило 192 347 353,33 рубля, что почти на миллион рублей ниже начальной цены.
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Напомним, основная часть работ на третьем малаховском кольце должна завершиться уже в этом году, а сроком полного окончания этого инфраструктурного объекта значится июль 2019 года.
Отметим и то, что в районе ТЦ "Волна" планируется организовать кольцевое движение и переоборудовать трамвайные пути.
Комментарии
Прям, не город, а символ олимпиады... одни кольца... Ни развязок толковых, ни аквидуков, ни динамически регулируемых перекрестков, НИ-ФИ-ГА! Одни кольца!
А зачем там кольцо? О_о
Или так любую развязку называют?
7.07.2017 10:33
- гость -
зачем тебе акведук? куда ты воду собрался доставлять?
ЕДинственное место, где можно было бы первую толковую многоуровневую развязку сделать! Нет, опять кольцо!
.07.2017 10:33
- гость -
Прям, не город, а символ олимпиады... одни кольца... Ни развязок толковых, ни аквидуков, ни динамически регулируемых перекрестков, НИ-ФИ-ГА! Одни кольца!
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А аквидуки-то нам на кой чорт? XXI век на дворе. Да и в сибири они по пол года будут простаивать замерзшие.
А где второе кольцо?. Одно я знаю - на пересечении Юрина-Малахова.
7.07.2017 10:38
Гость
петрова-малахова жи
Петрова-Малахова
На Петрова-Малахова не кольцевого движения
7.07.2017 10:41
Гость
реально?
7.07.2017 10:41
Гость
На Петрова-Малахова не кольцевого движения
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Не могу не спросить, как вы поворачиваете с Петрова на Малахова налево.