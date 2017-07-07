Житель ЗАТО Сибирский попался на уловки мошенников, продавая диван на сайте объявлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, мужчина разместил объявление в сети. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить его мебель. Покупатель даже согласился оставить залог, но для этого необходима была кредитная карта. Тогда продавец назвал данные своей банковской карты и пошел к банкомату, где провел ряд операций по указанию злоумышленника. В итоге мошенник завладел данными онлайн-банка жертвы.

Выяснилось, что аферисты списали с карты продавца более 100 тысяч рублей. Полиция устанавливает личности мошенников. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

В полиции напоминают, что нельзя сообщать данные своей банковской карты.