Фото: barnaul.org

Дикорастующую коноплю на площади более 20 тысяч квадратных метров уничтожили в Барнауле, сообщили в пресс-центре администрации города.

В рейде приняли участие сотрудники администрации Центрального района, сотрудники отдела полиции и члены народной дружины "Барнаульская".

Растение, в частности, подверглось уничтожению в поселке Борзовая Заимка и в селе Лебяжье.

В мэрии подчеркивают, что рейды по выявлению и уничтожению очагов произрастания конопли будут продолжены.