Фото: barnaul.org
Дикорастующую коноплю на площади более 20 тысяч квадратных метров уничтожили в Барнауле, сообщили в пресс-центре администрации города.
В рейде приняли участие сотрудники администрации Центрального района, сотрудники отдела полиции и члены народной дружины "Барнаульская".
Растение, в частности, подверглось уничтожению в поселке Борзовая Заимка и в селе Лебяжье.
В мэрии подчеркивают, что рейды по выявлению и уничтожению очагов произрастания конопли будут продолжены.
Комментарии
эххххх звери то
правильно пусть спайсы курят! быстрее вымрут! Конкурентов убирают похоже.
а когдато Россия которую мы потеряли имела около 40% производства пеньки в Европе
Новость о БЕСКОНЕЧНОЙ глупости. Этой конопли вдоль и пивоварки и барнаулки, да и просто по улицам города -ТЬМА. Если бы им поручили промыть речной песок на пляже, то и то было бы больше пользы.
Да наша конопля не содержит наркотик, просто деньги отмывают и галочку в отчет