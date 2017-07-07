Старая рубцовская ТЭЦ настолько устарела, что превратилась в металлоломом. Такое заявление сделал директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов во время визита губернатора Алтайского края Александра Карлина в Рубцовск в четверг, 6 июля.

В день визита главы региона СГК завершила строительство перемычки (выполнен финальный сварочный шов на трубе), которая объединит южный и северный теплосетевые контуры.

По словам Лузанова, ее протяженность в однотрубном исчислении составила 2,7 км. Строительство перемычки обошлось в 247,1 млн рублей.

Перемычка построена для того, чтобы перевести получателей тепла от старой, так называемой, северной ТЭЦ на мощности Южной тепловой станции. СГК взяла ЮТС, 12 котельных и сети протяженностью 190,6 километра в долгосрочную аренду по концессионному соглашению летом 2016 года.

"ТЭЦ пришла в такое состояние, которое иначе как металлоломом не назовешь. В любой момент она может остановиться", — заявил Лузанов.

При этом губернатор Александр Карлин подчеркнул, что она, вопреки опасениям местных жителей, не будет демонтирована.

"Мы будем требовать от собственника, чтобы станция поддерживалась в надлежащем техническом состоянии, как резервный источник", — сказал глава региона.

Напомним, в ноябре 2016 года на ТЭЦ был введен режим ЧС из-за нехватки угля. Собственник централи — Инвестиционно-девелоперская компания — не обеспечила нужный запас топлива. На тот момент ТЭЦ обслуживала большую часть потребителей Рубцовска.

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Весной власти города сообщили о решении закрыть ТЭЦ и перевести всех потребителей на ЮТС. Для этого и потребовалось строительство перемычки.

Всего на реконструкцию тепловых сетей в городе будет выделено 906 млн рублей. Все необходимые работы по реконструкции ЮТС оцениваются в 860 млн рублей. Там будет построено два котлоагрегата общей мощностью 60 Гкал/час.

Александр Карлин отметил, что сегодня теплоэнергетический комплекс Рубцовска переживает беспрецедентный в своей истории этап глобальной технической реконструкции.