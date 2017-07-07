Старая рубцовская ТЭЦ настолько устарела, что превратилась в металлоломом. Такое заявление сделал директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов во время визита губернатора Алтайского края Александра Карлина в Рубцовск в четверг, 6 июля.
В день визита главы региона СГК завершила строительство перемычки (выполнен финальный сварочный шов на трубе), которая объединит южный и северный теплосетевые контуры.
По словам Лузанова, ее протяженность в однотрубном исчислении составила 2,7 км. Строительство перемычки обошлось в 247,1 млн рублей.
Перемычка построена для того, чтобы перевести получателей тепла от старой, так называемой, северной ТЭЦ на мощности Южной тепловой станции. СГК взяла ЮТС, 12 котельных и сети протяженностью 190,6 километра в долгосрочную аренду по концессионному соглашению летом 2016 года.
"ТЭЦ пришла в такое состояние, которое иначе как металлоломом не назовешь. В любой момент она может остановиться", — заявил Лузанов.
При этом губернатор Александр Карлин подчеркнул, что она, вопреки опасениям местных жителей, не будет демонтирована.
"Мы будем требовать от собственника, чтобы станция поддерживалась в надлежащем техническом состоянии, как резервный источник", — сказал глава региона.
Напомним, в ноябре 2016 года на ТЭЦ был введен режим ЧС из-за нехватки угля. Собственник централи — Инвестиционно-девелоперская компания — не обеспечила нужный запас топлива. На тот момент ТЭЦ обслуживала большую часть потребителей Рубцовска.
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Весной власти города сообщили о решении закрыть ТЭЦ и перевести всех потребителей на ЮТС. Для этого и потребовалось строительство перемычки.
Всего на реконструкцию тепловых сетей в городе будет выделено 906 млн рублей. Все необходимые работы по реконструкции ЮТС оцениваются в 860 млн рублей. Там будет построено два котлоагрегата общей мощностью 60 Гкал/час.
Александр Карлин отметил, что сегодня теплоэнергетический комплекс Рубцовска переживает беспрецедентный в своей истории этап глобальной технической реконструкции.
Комментарии
"Мы будем требовать от собственника, чтобы станция поддерживалась в надлежащем техническом состоянии, как резервный источник", — сказал глава региона.
На консервацию ее !
https://letim-visoko.ru/photo/altayskiy-traktornyy-zavod-v-g-rubtsovsk.html
По словам Лузанова, ее протяженность в однотрубном исчислении составила 2,7 км. Строительство перемычки обошлось в 247,1 млн рублей.
Золотом покрыли, однако? Сколько крузаков купили пока построили перемычку?
войдет в книгу рекордов Гинеса как самая дорогая перемычка
По словам Лузанова, ее протяженность в однотрубном исчислении составила 2,7 км.
Там три трубы. То есть перемычка примерно 900 м. 247 100 000 рублей стоит траншея в 900м, в которой лежат трубы. 247 100 000:900=274 555 стоит метр этой траншеи. Так может быть, если учесть, что перемычка строится на Земле, а не на Луне?
говорят, в связи с этой "оптимизацией" рубцовчане за отопление будут платить заметно больше, это правда?
действительно, интересно взглянуть на смету 3-километровой однотрубной перемычки стоимостью 250 лямов)
7.07.2017 12:03
- гость -
Там три трубы.
а на фотографии их почему-то ЧЕТЫРЕ