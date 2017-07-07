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Холодное лето 2017-го: цены на овощи из-за плохой погоды выросли в 1,5 раза

, ИА "Амител"
Минсельхоз связывает удорожание овощей с аномальным холодом в летний сезон

Фото: mostphotos.com

Аномально холодное лето стало причиной удорожания овощей в России более чем в 1,5 раза, сообщают "Известия" со ссылкой на федеральный Минсельхоз.

"В текущем сезоне ввиду неблагоприятных погодных условий цены на основные виды овощей выше прошлогоднего уровня", — отметили в министерстве.

Что касается конкретных наименований товаров, то по информации издания, стоимость белокочанной капусты увеличилась на 73,8% — до 46,9 рублей, картофеля на 56,6% — до 44,8 рублей.

Лук репчатый прибавил в цене 28,3% и стал стоить 40 рублей, морковь подорожала на 8,6% — до 45 рублей.

Портал Amic.ru также ранее сообщал, что согласно выкладкам федерального Минэкономразвития, стабилизация цен на овощном рынке прогнозируется в июле-августе.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.07.2017 11:24
- гость -

Аномально холодное лето стало причиной удорожания овощей в России более чем в 1,5 раза

и тут погода виновата, а не алчность участников свободного рынка ...

0  0
7.07.2017 11:27
- гость -

Холодная погода оказалась виновата не только в повышении цен и плохом урожае, но и в росте безработицы.

Минэкономразвития заявило, что основной причиной зафиксированного Росстатом роста уровня безработицы в мае стала холодная погода, передает РИА "Новости". Несмотря на ускорение экономического роста и повышение реальных заработных плат, уровень безработицы с учетом коррекции на сезонность в мае увеличился до 5,4% с 5,2% в апреле.

В ведомстве отметили, что в мае средняя температура по России была на 2,2 градуса ниже, чем в прошлом году. Низкие температуры и дожди привели к снижению сезонной занятости в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

0  0
7.07.2017 11:29
- гость -

Цены на овощи растут быстрее самих овощей!

0  0
7.07.2017 11:31
- гость -

Резкое увеличение инфляции — в июне 2017 года потребительские цены в России выросли на 0,6%, в результате чего годовая инфляция ускорилась с 4,1% в мае до 4,4% — стало неприятным сюрпризом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

«Шок в июне большой — это негативный сюрприз — 4,4%», — сказал Дмитриев, отметив, что прирост инфляции произошел раньше, чем ожидалось. «Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», — отметил он.

Говоря о возможности продолжения ускоренного роста инфляции в июле, Дмитриев отметил, что благодаря началу сбора урожая овощей, в том числе картофеля, рост цен может замедлиться.

Однако существенного снижения инфляции ниже целевого ориентира в 4% по итогам 2017 года глава департамента ЦБ не ожидает.

0  0
7.07.2017 11:44
Лейта

Интересно, как повлияло холодное лето 2017 на увеличение цены на импортный картофель (а он у нас в магазинах именно такой) и прошлогодние капусту и лук. Загадка, прям. Я понимаю еще, если бы огурцы и помидоры выросли в цене.

0  0
7.07.2017 11:47
- гость -

Было бы желание - объяснение всегда найдется!

0  0
7.07.2017 11:53
- гость -

Интересно, весь июнь +30...+35 это холодное лето?

0  0
7.07.2017 12:01
Сталинский Сокол

Не ищите доказательств. И не спорьте. Все лежит на поверхности. За столько лет загубили село, а теперь его нужно поднимать. Вливать деньги в сельхозпроизводство. И естественно за счет покупателя.

0  0
7.07.2017 12:08
- гость -

У меня возник вопрос: почему зимой в -30 градусов фрукты были дешевле, а тем более капуста и картошка, да и лук больше 20 рублей нигде не был всю зиму. Что нам тут заливают лодыри из Минсельхоза?

0  0
7.07.2017 12:14
- гость -

7.07.2017 12:08
- гость -
за овощи говорить не буду, не слежу за ценниками.
а вот по фруктам скажу: сейчас отличный выбор фруктов и ценники дешёвые, явно намного ниже зимних.

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