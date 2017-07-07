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Аномально холодное лето стало причиной удорожания овощей в России более чем в 1,5 раза, сообщают "Известия" со ссылкой на федеральный Минсельхоз.

"В текущем сезоне ввиду неблагоприятных погодных условий цены на основные виды овощей выше прошлогоднего уровня", — отметили в министерстве.

Что касается конкретных наименований товаров, то по информации издания, стоимость белокочанной капусты увеличилась на 73,8% — до 46,9 рублей, картофеля на 56,6% — до 44,8 рублей.

Лук репчатый прибавил в цене 28,3% и стал стоить 40 рублей, морковь подорожала на 8,6% — до 45 рублей.

Портал Amic.ru также ранее сообщал, что согласно выкладкам федерального Минэкономразвития, стабилизация цен на овощном рынке прогнозируется в июле-августе.