Гроздь винограда сорта Ruby Roman ("Римский рубин") продали на торгах в Японии за рекордные ¥1,11 млн, что примерно равно $9,8 тыс. по нынешнему курсу. Об этом пишет "ТАСС".

Издание уточняет, что рекорд побит только в иенах. В прошлом году из-за курса доллара, цена винограда была больше. Четыре года назад на торги выставляли одну связку "Римского рубина". Ее купили в конечно итоге за $4 тыс. или по $110 за ягоду.

Этот сорт был выведен в 1994 году. Продавать его начали спустя 15 лет. Ягоды этого сорта имеют сладкий, освежающий вкус.

Виноград должен соответствовать высоким стандартам, из-за чего ценная часть его урожая может быть очень небольшой. Семь лет назад могли продать только шесть ягод, а шесть лет назад вообще ни одна ягода не подошла на продажу.