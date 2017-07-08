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Сосиска размером с колбасу: какие продукты можно увеличить в Барнауле

, ИА "Амител"
Ничего реального, просто выдумка на гастрономическую тему

Молоко в бутылках необычного объема 1,4 литра вскоре появится в продаже в барнаульских супермаркетах. На молочном комбинате это объясняют тем, что покупатели все чаще приобретают продукты на длительный период и данный объем будет очень удобен. Такую упаковку называют "семейной".

Гастрономическая фантазия

А если вслед за бутылками молока производители увеличат в объемах и другие продукты? Перекладываем эту выдумку на вполне типичную для любого барнаульца ситуацию, когда после трудового дня приходится забежать в магазин, чтобы кое-чего прикупить, и, наблюдая за другими людьми, отстоять очередь.

Вот и сами конфабуляции*...

- После работы вспомнил, что дома меня попросили взять пару больших бутылок молока. Решил не тратить время на супермаркет, который к тому же был совсем не по пути, а забежать в небольшой магазинчик, который несколько лет назад удобно-таки "вырос" невдалеке от моего дома.

Зайдя в магазинчик и увидев очередь до самой двери я сразу пожалел о своем решении, но отступать было уже некуда. Заняв место я начал разглядывать ассортимент. На витрине напитывались прохладой аккуратно сложенные плотными столбиками герметично обтянутые фольгой плавленные сыры размером с кирпич. На вид вес каждого не менее чем килограмма полтора, подумал я.

В это время девушка у кассы сосредоточенно пыталась запихать в маленький пакет связку сосисок, которые больше напоминали скрепленные веревочкой палок двадцать-тридцать колбасы того размера, который был до увеличения. Наконец-то у девушки получилось это сделать и она, волоча бьющийся об ногу пакет, вышла из магазина.

Мужчина, до которого дошла очередь, не стал дожидаться от продавщицы стандартного вопроса и сразу попросил батон. "Обычный, багет, в нарезке...", — выдохнула она. "Багет...", — отстраненно ответил мужчина и, чуть склонившись над витриной, "воткнулся" взглядом в банки с зеленом горошком, которые по своему размеру скорее напоминали банки из-под краски, пристывшую крышку которых открывают отверткой и матом. "Зин!" — крикнула продавец и вдвоем они скрылись в подсобке. Через несколько секунд женщины, словно Ленин и рабочий на субботнике в Кремле 1 мая 1920 года, вынесли на плечах багет.

Мужчина взял хлеб и с этим "копьем" наперевес начал протискиваться к выходу. Кто-то пошутил, что он мог бы немного разбежаться от того места, где на полках стоят 20-ти литровые упаковки с соком, и, используя багет, перепрыгнуть очередь, словно Сергей Бубка. Мне же он скорее напоминал меня самого примерно две недели назад, когда я тащил домой гардину.

Очередь шагнула вперед и теперь для моих глаз стали доступны мясные изделия. На витрине как шпалы на железной дороге были уложены салями и сервелаты, чуть поодаль железобетонной сваей развалилась колбаса "докторкая", которую, впрочем, в народе начали величать не иначе как "главврачевская", подчеркивая тем самым ее подросший статус. Все это дело обвили кольцами, словно питон придушенного кабана, те самые сосиски.

Очутившись у кассы женщина с изнывающим от жары и стояния ребенком попросила пару шоколадных конфет, желательно без вафель внутри и несильно твердых. В этот момент духота в помещении добралась до меня и я пожалел, что очередь продвинулась, отодвинув тем самым меня от распахнутой входной двери и прохладного сквозняка. Я уже хотел возмутиться выключенным кондиционером, но меня остановил глухой шлепок у кассы... как будто небольшой мешок сахара скинули из окна на первом этаже. Заплакал ребенок. "Что случилось?" — поинтересовалась стоящая впереди меня бабушка. Ей ответили, что конфета на ногу мальчику упала.

У пакета не выдержала ручка. "Боже мой...", — схватившись за лицо заохала продавщица. Бабушка посоветовала как можно быстрее приложить к ноге что-то холодное, чтобы не распухло, но во всем магазинчике работал только один холодильник, в котором покоились заиндевелые ведра с мороженым.

Бабушка, как оказалось, стояла за коробком спичек. Тяжело было смотреть на нее с этой "коробкой от пылесоса", которая даже в дверь не пролезла с первого раза. Возьму молоко и надо помочь, подумал я. Тем более очередь подошла ко мне, так что успею догнать.

Когда выбегал из магазина краем глаза заметил сидевшую в углу на пачке с рисом женщину с ребенком. Женщина сидела свесив ноги и двумя руками пыталась отломить уголок конфеты. Мальчик стоял рядом. На ноге у него дымилось от жары холодное ведро с мороженым.

*Конфабуляции - ложные воспоминания, в которых факты, бывшие в действительности либо видоизмененные, переносятся в иное (часто в ближайшее) время и могут сочетаться с абсолютно вымышленными событиями.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

8.07.2017 08:11
- гость -

амик, признавайтесь, под каким препаратом написано? )))

0  0
8.07.2017 08:21
- гость -

Зачет ))

0  0
8.07.2017 09:15
Kertis

Благодарю, посмеялись.

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