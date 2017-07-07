Жена президента Польши Агата Корнхаусер-Дуда не ответила на предложение рукопожатия от главы американского государства Дональда Трампа.

Согласно видеозаписи, размещенной в YouTube, первая леди прошла мимо Дональда Трампа и пожала руку его супруге — Маланье Трамп. Случай произошел во время протокольной встречи.

Позже президент Польши прокомментировал этот случай на своей странице в Твиттере.

"Вопреки некоторым неожиданным сообщениям, моя жена поздоровалась с миссис и мистером Трампами после прекрасного визита. Давайте дадим бой фейковым новостям! "— приводит "Лайф" цитату Дуды.