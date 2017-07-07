Жена президента Польши Агата Корнхаусер-Дуда не ответила на предложение рукопожатия от главы американского государства Дональда Трампа.
Согласно видеозаписи, размещенной в YouTube, первая леди прошла мимо Дональда Трампа и пожала руку его супруге — Маланье Трамп. Случай произошел во время протокольной встречи.
Позже президент Польши прокомментировал этот случай на своей странице в Твиттере.
"Вопреки некоторым неожиданным сообщениям, моя жена поздоровалась с миссис и мистером Трампами после прекрасного визита. Давайте дадим бой фейковым новостям! "— приводит "Лайф" цитату Дуды.
Комментарии
Дык, эта - давайте новости и про нашу агату - она кому и что не пожала?!
Вырезан кусок и в ролике это прекрасно, если посмотреть оригинал, то видно что она с трампом поздоровалась, не понятно как наши СМИ понесли этот фейк.