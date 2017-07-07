Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием микроавтобуса "Газель" произошла утром в пятницу, 7 июля, в Барнауле.

О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на пересечении Челюскинцев с Папанинцев", — отмечает автор заметки.

Еще один горожанин уточняет, что у "Газели" оторвалось колесо и указывает, что в результате ДТП блокировано движение трамваев.