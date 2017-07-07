Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием микроавтобуса "Газель" произошла утром в пятницу, 7 июля, в Барнауле.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на пересечении Челюскинцев с Папанинцев", — отмечает автор заметки.
Еще один горожанин уточняет, что у "Газели" оторвалось колесо и указывает, что в результате ДТП блокировано движение трамваев.
Комментарии
Заголовок статьи указывает на "знание" автором русского языка.
Из заголовка получается, что колесо, что-то вырвало у "Газели".
Правильнее будет "В результате ДТП у "Газели" вырвало колесо.