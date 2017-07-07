О том, что принцессы существуют, каждый жених и гости свадьбы убеждаются, когда видят невесту. Ее образ настолько гармонично сочетает в себе такие черты, как забота, нежность, слабость, сила, красота и самое главное — счастье.
Смотрите фото сказочно красивых невест Барнаула и Алтайского края и убедитесь в этом сами.
Я влюблена в этот день, я влюблена в это платье и этот букет, я влюблена в эти фотографии, я благодарна нашим родителям, родным и друзьям, свадебным специалистам за наш незабываемый день, я благодарна мужу за то, что все так💕💍 Я счастлива👰🏼🤵🏽фото @annakanina @isakova_photo причёска @hair_stylist_l.mostovich макияж @ivleva_style_studio координация @konradi_koordinator платье @brngabbiano букет @realtouchbrn #01072017❤️ #нунаконецтосвадьба #свадьбабарнаул2017 #СашаАлена
✨✨✨ пройти мимо этих звёзд невозможно😅 свадьба Алексея и Марины 06.07.17👌🏻#фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул #фотосессиябарнаул #фотосессиявбарнауле #сборыневестыбарнаул #сборыневесты #невеста #утроневесты #bride
Утро Нины👰 свадьба 2.06.2017 фотостудия @studio_provans_barnaul #фотографАндрейКононенко #фотограф #ФотографБарнаул #фотографНовосибирск #фотографБелокуриха #свадебныйфотографБарнаул #свадебныйфотографНовосибирск #свадебныйфотонрафБелокуриха #свадьбаБарнаул #свадьбаНовосибирск #свадьбаБелокурих #weddingbarnaul #weddingnovosibirsk #weddingphotography
Моя утренняя невеста Светочка💎💍💕Причёска и макияж @darya_ferentseva Запись ко мне 89831080068 #fer_mua #ferentsevamua #Дарьяференцева #макияжнафотосессиюбарнаул #макияжбарнаул #макияжнавыпускнойбарнаул #свадебнаяприческабарнаул #свадебныймакияжбарнаул #вечерниймакияжбарнаул #прическаневесты2017 #прическабарнаул #визажистбарнаул #стилистбарнаул #свадьбабарнаул2017 #фотостудиябарнаул #фотосессиябарнаул #свадебныйобразбарнаул #makeupbarnaul #бровибарнаул #бровивбарнауле #оформлениебровейхной #биотатуажбарнаул #оформлениебровейбарнаул #барнаул #барнаул22 #дарьякарабельникова #ногтибарнаул #гельлакбарнаул #мамочкибарнаула #свадебныйстилистбарнаул
Сборы невесты в этот день начались с того, что я весело зачитала смс сообщение от мчс 🙈 а обещали они ливневый дождь ☔️ во второй половине дня, град и порывистый ветер 💨 К слову сказать, Алена специально всю неделю не смотрела погоду, чтобы себя не накрутить, а тут я пришла и с порога выдала, да ещё с таким акцентом на сильные и ооочень сильные дожди 🙈 весь день мне это припоминали, ну мы конечно посмеялись и не ливень, не отключение света не захватили нас ☝🏻в Лесной village все было спокойно 💪🏻👏🏻😎
Время не лечит, лечит алкоголь и случайные знакомства, лечат секунды проведенные с кем то другим, лечат длинные улицы и проспекты в огнях, огромные очки, за которыми не видно уставших глаз, лечат мечты о лете, о новой жизни, а время.. время не лечит,время идет мимо, но ничего не менятся (Luxor) #рожновсергей #москва #метрополь #fujifilmru
Чего только не видели наши искушённые молодожёны, но такое точно впервые! 💪🏻🔥👍🏻 мы провели выездную регистрацию в центре нашего города!!! Полная версия сегодня появится у меня в вк, заходите посмотреть! 😉Организатор @marina_korsakova_ Видеограф @korsakovpro] Декоратор @beleckih.elena Флорист @lemongrass_studio22 Ведущий выездной церемонии @alekszenin Платье @kocheli_dress_bar Стилист @hair_stylist_l.mostovich Модели @kris_krechtunova и @paulsmaul За помощь в техническом обеспечении спасибо @volobuevroman Фотограф: @annakanina_wed #свадебныйдень #wedday #свадьба #wedding #невеста #жених #женихиневеста #bride #свадебныйфотограф #фотографбарнаул #фотографвбарнауле #свадебныйфотографбарнаул #лучшаясвадьба #лучшаясвадьбабарнаул #фотографаннаканина #redbantstudio #фотографнасвадьбу #свадьбамечты #свадьба2017 #выезднаярегистрация #выезднаяцеремония #барнаул #барнаул22
Пусть утро будет лёгким и позитивным 🤗 собирались с Юлией в студии @studio_provans_barnaul 💍 подборку позитива выложу ещё в вк👌🏻. #фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул #фотосессиябарнаул #фотосессиявбарнауле #сборыневестыбарнаул #сборыневесты #невеста #утроневесты #bride
Красавица- невеста Наташа в моих украшениях👑👑👑 Фея-организатор @lara_ulman Фото @fottoannashadrina Организация:@lara_ulman,@lovepoetics; Координатoр:@anastacia_black; Декор:Юля Моисеева; Букет:@medunitsa_lovers; Ведущий:@varlamov.valeros; Фото: Аня Шадрина@fottoannashadrina, @lusi_kuznecova; Видео:@timefilm.studio; Мейк:@ilady; Причёска: @hair_stylist_l.mostovich Украшения ручной работы:@brotssmansweta; Полиграфия:@asya_zhikina; Мeсто съемки, место проведения банкета:@z_podkova; Платья для утра невесты:@onenight_dress; Свадебный торт:@allagefke ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ✔Заказ оставляйте в комментариях или пишите в директ. И мы с вами свяжемся!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #love #happy #followme #girl #hair #repost #look #brides #bride #party #weddingsday #wedding #weddings #барнаул #нск54 #подарокбарнаул #свадьбабарнаул #барнаулногти #барнаул22 #украшениябарнаул #свадебнаяприческабарнаул #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #стилистбарнаул #прическабарнаул #ободокбарнаул#венок #парикмахербарнаул
. Ставь 💜 и читай😘 . 1 июля... солнечное утро невесты перетекает в приятную фотосессию с подружками невесты💜 . Время проходит незаметно...как на площадке появляется Он...🖤 . Моя опора , поддержка и любовь 💜 . Второй образ появился случайно. . Так охото было провести время в этот день с Робертом в неспешной фотосессии , но и сохранить основной образ для церемонии...так и случилось😊 . Благодаря @onenight_dress Интрига перед церемонией была сохранена 💜🖤 . Листай фотографии 😉 там много красоты 💜💜💜☺️ . #сплетеньедуш #свадьба #свадьба2017 #свадьбамечты #невеста #невеста2017 #жених #женихиневеста #церемония #торжество #любовь #вместе #навсегда #романтик #лучшийдень #самыйлучшийдень #влюбленные #амур #будемсчастливы #советдалюбовь
Комментарии
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всех осчастливленных поздравляю)
как по мне, так это проявление массированного наступления индустрии всех этих модных фотографов, визажистов, парикмахеров, имиджмейкеров, устроителей церемоний, ведущих, ди-джеев, владельцев ивент-агентств) вся эта масса тунеядцев делает бабло на древнейшем инстинкте женщины устроить себе пышную и запоминающуюся церемонию)
почему то у женщин это в крови заложено, в генном коде с рождения присутствует)
платье, лимузин, фотографы, прическа, гости, ломящийся стол)
повторюсь, у каждого свои представления о правильном и целесообразном.
но лично моё мнение: потратьте эти бабосы вместо тунеядцев модной индустрии и толпы гостей, на хорошее запоминающееся путешествие.
не хочу о печальном, но статистика разводов в Барнауле красноречива)
и после развода вы пожалеете, что ввалили кучу бабла на эту шелуху вместо романтического путешествия вместе с любимым на тот момент вами человеком)
какие то не настоящие, губы волосы глаза все накрашено, и грустные
А где целомудрие? Или нонеча не модно? Главное что этот день не единственный, чуть позже можно с другим принцем повторить
7.07.2017 12:23
- гость -
какой вы романтичный
7.07.2017 12:26
- гость -
Ну так а вдруг свадьба не окупиться, чем кредит отдавать.
7.07.2017 12:28
- гость -
уж какой есть)
я считаю романтичным укатить в хорошее дорогое путешествие вдвоём с любимой.
а вся эта суета со свадьбой - это глупая и бесцельная трата денег, времени и сил, а вовсе не романтика.
Последний счастливый день невест((
Не знаю, а у меня только положительные эмоции от этих фотографий и от воспоминаний об одном из лучших дней в моей жизни. Это ведь дело каждого!))))Неужели не каждой девушке хочется в этот день проснуться с трепетом в душе, надеть самое красивое платье и стань на 24 часа центром вселенной!))))Разные люди - разные мнения. Но я бы ни за что не согласилась поменять свою свадьбу на неделю в Тайланде!
Центр вселенной, а зачем вам мужик тогда))
Перед работой сходили в загс, расписались, пошли на работу. Вдвоём, без никого. Вот вся свадьба)
7.07.2017 12:31
- гость -
странный какой-то у вас романтизм... вперемежку с деньгами...
Все они "прекрасные", до поры до времени.
Потом почему то начинают высверливать моск.
У меня второй брак. И на 7 году совместной жизни (дети, квартира, машина, поездки , пашу на двух работах, чтобы обеспечить всех и вся) моя вторая благоверная заявляет - у нас не такая семья, о какой она мечтала....., ей нужно бабское счастье... и прочая хрень.
Комок протитворечий.
В итоге указал на дверь.
Что вам, бабам, надо еще в этой жизни?
Есть такое наблюдение, что чем помпезнее свадьба, тем быстрее разводятся с громким треском.