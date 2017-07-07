О том, что принцессы существуют, каждый жених и гости свадьбы убеждаются, когда видят невесту. Ее образ настолько гармонично сочетает в себе такие черты, как забота, нежность, слабость, сила, красота и самое главное — счастье.

Смотрите фото сказочно красивых невест Барнаула и Алтайского края и убедитесь в этом сами.

И снова ПЯТНИЦА и снова свадебный день 🤵👰... но только мы с @alena_nilova_ по любимому хэштегу #мыразвлекалиськакмогли ____________________________________ A post shared by фотограф Барнаул (@guskovaphoto) on Jul 6, 2017 at 6:28pm PDT

О этот свадебный мир 💠📷 #свадьбабарнаул #свадебныйфотографбарнаул #семейныйфотографбарнаул #невестабарнаул #утроневестыбарнаул #утроневесты #свадебнаяфотосессия A post shared by Фотограф📸 Женя Хегай Барнаул (@hegay_jj) on Jul 5, 2017 at 11:12pm PDT

Наша команда и очаровательная невеста Виктория 👸🏼 @serebro_hall 💎 #разгуляй #свадьбабарнаул #артистыбарнаул #алтайскийкрай A post shared by Ансамбль Танца "Разгуляй" (@razgulyay22) on Jul 5, 2017 at 1:51am PDT

#fujifilmxt2 #прямоскамеры #наземцевнасвадьбексчастью A post shared by Max Nazemtsev (@max.nazemtsev) on Jul 1, 2017 at 1:38am PDT

🖤😘😘😉 Таня +Саша A post shared by Nata Doronina (@doronina_natalie) on Jul 4, 2017 at 8:26pm PDT

Татьяна✨ История уже в вк😉 A post shared by Nata Doronina (@doronina_natalie) on Jul 4, 2017 at 8:24pm PDT

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