Чего только не видели наши искушённые молодожёны, но такое точно впервые! 💪🏻🔥👍🏻 мы провели выездную регистрацию в центре нашего города!!! Полная версия сегодня появится у меня в вк, заходите посмотреть! 😉Организатор @marina_korsakova_ Видеограф @korsakovpro] Декоратор @beleckih.elena Флорист @lemongrass_studio22 Ведущий выездной церемонии @alekszenin Платье @kocheli_dress_bar Стилист @hair_stylist_l.mostovich Модели @kris_krechtunova и @paulsmaul За помощь в техническом обеспечении спасибо @volobuevroman Фотограф: @annakanina_wed #свадебныйдень #wedday #свадьба #wedding #невеста #жених #женихиневеста #bride #свадебныйфотограф #фотографбарнаул #фотографвбарнауле #свадебныйфотографбарнаул #лучшаясвадьба #лучшаясвадьбабарнаул #фотографаннаканина #redbantstudio #фотографнасвадьбу #свадьбамечты #свадьба2017 #выезднаярегистрация #выезднаяцеремония #барнаул #барнаул22

