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Госдума не хочет запрещать суррогатное материнство в России

, ИА "Амител"
Запрет суррогатного материнства не поддержали в профильном комитете Госдумы

Фото: pixabay.com

Профильный комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект, предполагающий запрет суррогатного материнства в России, пишет газета "Известия".

Депутаты отметили, что в стране остро стоит проблема бесплодия. А если запретить суррогатное материнство, то эта проблема усугубиться еще больше.

"Ощущение социальной неполноценности бесплодных семей наряду с естественным стремлением оставить после себя потомство побуждает их отдать предпочтение решению проблемы рождения собственных детей вспомогательными репродуктивными технологиями, а не усыновлению (удочерению) детей", —подчеркнули в комитете. 

Как ранее сообщало ИА "Амител" , идея запрета принадлежит сенатору Антону Белякову. Он считает, что в России суррогатное материнство происходит по гражданско-правовому договору. Таким образом, нет гарантий того, что стороны договора будут выполнять свои права и обязанности. Также он мотивировал запрет на суррогатное материнство наплывом иностранцев. По его словам, очень много граждан других стран приезжают в Россию, чтобы родить ребенка при помощи суррогатной матери. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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