Фото: Иван Иконников

Жильцы многоквартирного дома по проспекту Ленина, 171 в Барнауле возмущены вырубкой зеленых насаждений под своими окнами и опасаются, что здесь установят вышку сотовой связи.

В редакцию портал Amic.ru обратился местный житель Иван, который рассказал, что несколько дней назад рядом с их домом появились бетонные опоры.

"Мы то наивно полагали, что по дворовому проезду протянут свет, но оказалось все иначе. Ведется вырубка деревьев и установка опор. Мы по телефону обратились в свою управляющую компанию "Сервис", они нам сказали что это незаконно, они про это не чего не знают", — рассказывает Иван.

По его словам, жильцы также позвонили в администрацию Октябрьского района, но там заявили, что ничего не знают относительно происходящего.

"Судя по разговорам бригады , которая монтировала опоры, здесь собирают ставить объект для обслуживания сотовой связи. Нас об этом никто не предупреждал и не спрашивал. Мы категорически против появления таких объектов рядом с нашим домом", — подчеркнул собеседник.

Для разъяснения ситуации портал Amic.ru обратился по телефону дежурного по Октябрьскому району. Собеседница сообщила нашему корреспонденту, что ей о ситуации не известно, но обещала предоставить информацию после наведения справок.