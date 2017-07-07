Первые 14 самовыдвиженцов подали документы на участие в выборах седьмого созыва Бийской городской думы, которые пройдут 10 сентября 2017 года.

Так, в качестве самовыдвиженца (по округу № 2) намерен идти Евгений Якуба, в недавнем прошлом возглавлявший администрацию Бийского района. При этом он состоит в партии "Единая Россия".

Среди кандидатов также заместитель начальника по содержанию автомобильных дорог ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" Максим Гербет (№ 3), председатель бийской федерация военно-патриотического и физического воспитания "Патриот" Вадим Останин (№ 5) (глава местного штаба Алексея Навального) и директор ООО "Забава" Александр Третьяков по тому же округу.

Также документы подали председатель совета многоквартирного дома Марина Бурнашова (№ 6), технпический директор ООО "Управляющая организация "Центральная" Евгений Донов (№ 7), председатель Совета территориального кооперативного участка "Рассвет" Владимир Алексеев (№ 8), председатель кооператива "КредитИнвест" Алексей Щербатов (№ 8), временно безработный Андрей Романов (№ 9), директор "УК "Сервис-СТК" Максим Казанин (№ 10), заместитель директор ООО "Сити-Лифт-Центральное" Андрей Таран (№ 10), индивидуальный предприниматель Алексей Ильин (№ 13), председатель организации "Ветеранов воздушно десантных войск и войск специального назначения" Евгений Татарников (№ 14), председатель общественной организации участников военных конфликтов на территории РФ и СНГ" Евгений Дробыш (№ 15) и и.о. директора МУП Бийска "Автостоянка" Николай Кандилаки (№ 15).

Читайте также:

Напомним, в Бийске, как и в Барнауле, и Рубцовске, выборы пройдут по смешанной системе. 15 депутатов будет избрано по одномандатным избирательным округам (по которым и выдвигаются указанные выше самовыдвиженцы), еще 15 депутатов по спискам политических партий.

Каждый кандидат должен будет собрать 0,5% подписей избирателей на своем округе, партии — 0,5 % избирателей на территории муниципального избирательного округа.

От сбора подписей освобождены только пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко".