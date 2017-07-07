Кто, как и зачем рубит лес в Алтайском крае? На этот частый вопрос журналистов во вторник, 4 июля, в рамках пресс-тура отвечали работники территориального отдела краевого управления лесами по Барнаульскому лесничеству и чиновники управления лесами Минприроды Алтайского края. Тема особенно важная в Год экологии. Хотя важность проверок рубок актуальна всегда.

Рубки ухода

Специалисты отдела рассказали, что сплошных рубок в лесничестве нет, а вот рубки ухода здесь ведутся регулярно. Именно лесной инспектор на заранее установленных делянках выбирает пригодные для этого деревья, которые позже спиливает арендатор участка. Это, в своем роде, помогает "омолодить" лес — убрать старые или поражённые болезнями деревья. За счет снижения плотности насаждений оставшиеся молодые деревца получают больше солнечного света и быстрее растут.

"На отведенной делянке всегда обозначается конкретная площадь для проведения рубки. Лесопользователь ежегодно подаёт декларацию, где указывает место рубки и объёмы заготовок. Разрабатывается технологическая карта лесосечных работ", — рассказал ведущий специалист отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Лариса Шматченко.

Всё это делается в соответствие с лесоустроительной инструкцией лесничества, которая составляется независимыми экспертами и формируется один раз в 10 лет.

Прежде чем бригада лесорубов приступит к работе, нужные деревья клеймят в двух местах: у корня для контроля после рубки и на высоте 1,3 метра — "на уровне груди", как говорят лесники — для вальщика.

"Выбираются угнетённые деревья, с повреждениями, больные или старые — в возрасте 100-110 лет", — добавила Лариса Шматченко.

Поваленные деревья обрабатывают: срезают сучки, а ствол раскраивают на сортименты, которые к месту вывоза из леса перемещают по специальным желобам, чтобы не повредить молодняк и другие деревья. Потому технике и лесовозам на месте заготовок можно двигаться только по проложенным заранее дорогам.

Оставшиеся после рубки ветки, щепки и другие органические отходы тщательно собирают и компонуют небольшими кучами, ровно заполняя площадь делянки. Зимой, когда наиболее пожаробезопасно, их будут сжигать — так лес очищают от порубочных остатков

Журналистам продемонстрировали результат такой работы на делянке, рубка на которой прошла семь лет назад. Было видно, как среди множества высоких сосен поднимается лесной подрост — густо растут пышные молодые сосны. Настоящим лесом они станут, спустя полвека.

Профилактика нарушений

Лесные инспекторы теротдела периодически проводят рейды по лесосекам во время и после рубки. Проверяется соответствие фактического и запланированного объёма рубки: соблюдение условий договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, требований лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, лесного законодательства и нормативных правовых актов.

Например, у каждого водителя лесовоза должны быть сопроводительные документы установленного образца с указанием собственника древесины, перевозчика, грузополучателя и номера сделки.

"Номер сделки индивидуальный. Он заносится в единую государственную автоматизированную систему сделок с древесиной. Через интернет можно проверить, зарегистрирована ли данная сделка", — рассказывает заместитель начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Александр Белоглазов.

И добавляет, в Барнаульском лесничестве нарушений с перевозками нет, арендаторы подходят к работе ответственно. Кстати, штрафы для юридических лиц достигают 700 тысяч рублей.

При журналистах провели проверку сопроводительного документа на транспортировку древесины, подтверждающего законность перевозки. Нарушений выявлено не было.

А вот, так называемый, "самовольный поруб" — проблема. В 2017 году произошло три незаконные рубки, хотя и небольших объёмов.

"Бороться с "черными лесорубами" можем только усилением патрульных рейдов, работой с населением. Каждый знает, что без разрешения рубить нельзя, а потому отговорки: "Я не знал" или "Мне надо" — пустой лепет. Штрафы очень большие, даже если срублено небольшое дерево", — добавил начальник отдела Владимир Ховяков.

Если ущерб от рубки оценивается в сумму до пяти тысяч рублей, то нарушителю грозит административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ ("Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан"). Для физлица штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Если же ущерб выше пяти тысяч, то дело рассматривается уже в рамках статьи 260 Уголовного Кодекса РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Тут возможен штраф (от 100 до 500 тысяч или в размере заработной платы осужденного за установленный судом промежуток времени) и (или) обязательные работы.

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В прошлом году был задержан крупный нарушитель, сейчас разбирательством занимаются следственные органы.