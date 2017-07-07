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Суть работ, производимых у многоквартирного дома №171 по проспекту Ленина, объяснили в администрации Октябрьского района Барнаула.

Как сообщила порталу дежурная по Октябрьскому району, между домами №169 и №171 действительно устанавливают бетонные опоры, которые, судя по всему, станут элементами коммуникаций при создании здесь объекта сотовой связи.

"Работы производятся на земле, находящейся в частной собственности. Раньше здесь находилась бойлерная "Алтайкрайгазсервис". Затем эта земля была продана", — отметила собеседница.

Напомним, что жильцы дома №171 по проспекту Ленина просили объяснить, почему рядом с их жильем проводят вырубку насаждений и высказывали недовольство перспективой появления в этом районе вышки сотовой связи.